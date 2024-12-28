عاجل.. مصرع أم وأبنائها الـ 5 نتيجة تعرضهم لحالة تسمم بمركز سنورس بالفيوم

لقيت ربة منزل وأبنائها الـ 5 مصرعهم نتيجة تعرضهم لحالة من التسمم، وذلك بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتولت الجهات المختصة التحقيق.



وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة تعرضهم لحالة من التسمم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيقات.