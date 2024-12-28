محافظ الدقهلية يتابع فعاليات اتمام تدريب 75 من العاملين بقطاعات المحافظة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات ختام ورش التدريب العملي والنظري لتعلم لغة الإشارة البالغ عددهم 75 من العاملين، بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والمراكز التكنولوجية، ومديريات الخدمات، وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري دعامة رئيسية، باعتبار الفرد أهم الأصول وثروة حقيقية، تمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل والتطوير الشامل لأداء المؤسسات، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الأداء لدى العاملين في مختلف القطاعات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي، من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة، تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف، وتدعيما للخبرات الوظيفية والإدارية لدى المتدربين وتنمية قدراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والقضايا، وهنأ المتدربين على إنهاء الدورة بنجاح.

وفي هذا السياق وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمتابعة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وفى إطار التنسيق والتعاون المثمر بين مركز التدريب التابع لديوان عام المحافظة، وبين مديرية التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة، ومديرية التضامن الإجتماعي.

اختتم البرنامج التدريبي للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والمراكز التكنولوجية، ومديريات الخدمات، في إطار تنمية مهارات العاملين بقطاعات محافظة الدقهلية، واستمرت الدورة على مدار شهرين والتي بدأت يوم ٢٠٢٤/١٠/٢٤ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٢٦ واستفاد منها 75 متدرب، واوصت بتنفيذ دورة تدريبية لتعميق مفاهيم لغة الإشارة لدى العاملين بمحافظة الدقهلية والمديريات الخدمية.

وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتورة نيفين ابو المعاطي مدير إدارة التدريب، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بالدقهلية، والدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، والأستاذة ريهام مدير مدرسة الصم وضعاف السمع، والسادة المدربين الأستاذة نهى فتحي، والأستاذة داليا عبد المنعم.

ومن جهته أشار الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ إلى اهتمام الدولة باستمرار عقد الدورات التدريبية للعاملين بالقطاعات الحكومية ورفع مستوى وكفاءة الأداء الوظيفي لديهم لتقديم خدمات أفضل بما يصب في صالح المواطنين ومتلقي الخدمة.