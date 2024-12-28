عاجل - بدء عملية تمشيط واسعة لملاحقة فلول الأسد جنوبي اللاذقية

أطلقت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، صباح السبت، حملة تمشيط واسعة النطاق في المناطق الجنوبية من محافظة اللاذقية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار لسكان المنطقة.

استجابة لبلاغات الأهالي

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الحملة جاءت استجابة لبلاغات قدمها سكان المنطقة عن وجود عناصر مرتبطة بفلول "ميليشيات الأسد"، والتي ما زالت تحاول زعزعة الأمن بعد الإطاحة بالنظام السابق.

مراكز التسوية مفتوحة



وأشارت الوكالة إلى أن مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب لا يزال يستقبل عناصر النظام البائد الراغبين في تسوية أوضاعهم، في محاولة لتجنب الملاحقة القانونية والمسائلة الأمنية.

تعزيزات إلى حمص

من جهة أخرى، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق في ريف حمص، حيث تتواصل الجهود الأمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع وإعادة السيطرة على المناطق التي تشهد اضطرابات متفرقة.

حملات أمنية مستمرة

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت، يوم الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة شملت مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود في ريف دمشق. وتهدف هذه الحملات إلى القضاء على السلاح غير الشرعي، ضبط العناصر المثيرة للشغب، ومنع تكرار حالات الانفلات الأمني التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا.

استمرار العمليات

تؤكد هذه الجهود أن الإدارة السورية الجديدة عازمة على فرض الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، ومواصلة ملاحقة فلول النظام السابق لضمان عدم عودة الفوضى، تمهيدًا لإرساء أسس مرحلة انتقالية قائمة على سيادة القانون وإعادة بناء الدولة.