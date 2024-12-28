محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم لبيع السلع بأسعار مخفضة بأرض الملاعب بحي شرق

افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة بأرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية المستثمرين وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية

وأوضح محافظ أسيوط أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، والحد من الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة كما يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن المبادرات التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين



وأشار أبوالنصر إلى أن سوق اليوم الواحد ليس مجرد فرصة لشراء السلع بأسعار منخفضة، بل يعكس أيضًا أهمية التعاون بين جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة، والمواطنين، وأصحاب الأعمال

ولفت المحافظ إلى أن السوق سيضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل المنتجات الحرفية واليدوية والملابس والمنسوجات وغيرها الكثير بتخفيضات من 30 1% إلى 50 % مضيفًا أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر الأسيوطية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.