تفاصيل جولة مفاجأة لرئيس مركز أجا على الوحدة المحلية بصهرجت في الدقهلية

نفذ المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، جولة مفاجئة استهدفت الوحدة المحلية بصهرجت الصغرى لمتابعة حسن سير العمل ومدى انتظامه، والوقوف على مدى إمكانية تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على مقر الوحدة من أهالي القرية وتوابعها.

تأتي الجولات والمتابعات الميدانية بناءً على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وخلال الزيارة، قام رئيس أجا بتفقد المكاتب والأقسام المختلفة، لحث العاملين والموظفين على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، وعدم تعطيل مصالحهم. كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية العمل بكفاءة.



كما تابع المحاسب محمد عبدالباقي رئيس المركز سير العمل بمقر وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية، مؤكدًا على ضرورة التزام الموظفين بحضورهم وتضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في وقتها دون تأخير...



وأكد "رئيس المركز" على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجميــع القطاعات والأعمال لتحسـين مستـوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

جانب من الجولة

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