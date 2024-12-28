مرور مفاجئ يكشف غلق وحدة صحية في شربين بالدقهلية

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غلق وحدة صحية
غلق وحدة صحية

كشفت جولة مفاجأة شنتها رئاسة شربين في محافظة الدقهلية غلق وحدة طب الأسرة بقرية بساط كريم الدين وقامت الحمة  بتحرير مذكرة ورفعها بذلك لإدارة الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حيث شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية جولة مفاجئة استهدفت المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

قامت الحملة بالمـرور على وحـده طب الأسـرة بقرية بـساط كريـم الـدين التابعة لمركز شربين، للتأكد من تواجد العاملين والالتزام بالنوبتجية.


وذلك في إطار تعليمات اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
 

حيث قام الدكتور ممدوح السعيد نائب رئيس المركز، الدكتورة  مي عبد الرحمن سكرتير عام رئاسة المركز، عبد القادر عودة إدارة المتابعة، بالمرور على المجمع الخدمي بقرية بساط كريم الدين للتأكد التزام العاملين بالنوبتجية.


 

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