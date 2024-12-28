تعمدت الإغراء..استمرار حبس راقصة شهيرة لنشرها فيديوهات مخلة في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس راقصة شهيرة بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع راقصة شهيرة بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.



القبض على راقصة شهيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على راقصة شهيرة بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

وأكدت التحريات قيام الراقصة، بتعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.