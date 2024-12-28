لتحقيق الربح..استمرار حبس المدير المسئول عن إستوديو تسجيل صوتى دون ترخيص في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المدير المسئول بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" في العجوزة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المدير المسئول بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" في العجوزة

ضبط المدير المسئول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. مستخدمًا وحدة تسجيل صوتى كاملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بداخله على (وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص").

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

