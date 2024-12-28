لتحقيق الربح..استمرار حبس المدير المسئول عن إستوديو تسجيل صوتى دون ترخيص في العجوزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المدير المسئول بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" في العجوزة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المدير المسئول بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" في العجوزة

ضبط المدير المسئول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. مستخدمًا وحدة تسجيل صوتى كاملة بالمخالفة للقانون. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بداخله على (وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص"). 
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

استوديو تسجيل صوتى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تباشر النيابة العامة تحريات الادارة العامة حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية

مواد متعلقة

كارثة شقة المنيب.. ننشر أسماء 6 ضحايا تفحموا بالنيران

ماس كهربائي.. المعاينة تكشف تفاصيل مصرع أسرة كاملة بحريق شقة في المنيب

غير ميعاد الفرح دون علمه..استمرار حبس المتهم بقتل ابنه في الهرم

تعمدت الإغراء..حبس راقصة شهيرة لنشرها فيديوهات مخلة في العجوزة

لتحقيق الربح.. حبس المدير المسئول عن إستوديو تسجيل صوتى دون ترخيص في العجوزة

تعمدت الإغراء.. التحقيق مع راقصة لنشرها فيديوهات مخلة في العجوزة

قرار قضائي بحق شخص أنهى حياة نجله بسبب تغيير موعد زفافه بالهرم

بيعبر الطريق.. تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره في كرداسة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

تحذير عاجل: طقس قارس وأمطار رعدية تهدد مصر – اتخذوا التدابير اللازمة