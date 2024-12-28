محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن جلسرين وتبغ وتحرير 237 محضر في حملات تموينية

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حملات الرقابة على
حملات الرقابة على الأسواق بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميا، وأوضح أنه تم ضبط 4 طن منتجات ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات، وتحرير 237 محضرا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط أعمال تداول وعرض السلع في الأسواق.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جهته أوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 2طن جلسرين، 1900 كيلو تبغ معسل، 4 شيكارة دقيق، 12 اسطوانة غاز، وتحرير 237 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، مبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، منشأة دون ترخيص،وغيرها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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