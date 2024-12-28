محافظ الجيزة: حملات نظافة مكبرة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس لاستقبال أعياد الميلاد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية علي مستوى أحياء ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لضمان توفير بيئة نظيفة تليق بهذه المناسبة خاصة محيط الكنائس التي ستشهد توافد المواطنين للاحتفال بأعياد الميلاد.

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك متابعة على مدار الساعة لضمان التعامل السريع مع أي ملاحظات ميدانية وحلها مع التأكيد علي ضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المردية للكنائس وإزالة أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رفع حالة الاستعداد القصوى وتكاتف جميع الجهات المعنية من مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال احتفالات العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد.

مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقري والأحياء خصوصًا في محيط الكنائس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت الدينية.

وأضاف النجار أن المحافظة تقوم بتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار والمحتفلين مؤكدًا على ضرورة خلق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

كما وجه المحافظ بزيادة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، بالإضافة إلى دهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وكذلك العناية بالأشجار في المناطق الحيوية.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم في الشوارع بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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