بالصور..ضبط 5 عربات حنطور مخالفة في حمله مكبره بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، بتنفيذ حملة مكبرة، بهدف ضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوراع مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (5) عربات حنطور مخالفة، وتم التحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه شدد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مؤكدًا أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وبسام سيد أحمد عضو متابعة ميدانية، ومحمد عبد الحميد رضوان عضو بقسم الإشغالات، وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

 

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