لإستعراض ملف مشكلة مياه الشرب..تفاصيل لقاء محافظ أسوان بـ وزير الإسكان

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محافظ اسوان فى مجلس
محافظ اسوان فى مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء

التقى اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره لإجتماع مجلس المحافظين، وعرض ملف مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان من أجل وضع الحلول الناجزة والجذرية، فقد تم إستجابة الوزير بإيفاد وفد من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير إلى المحافظة، وبحضور مساعدى الوزير المهندس طارق فريد، والدكتور محمد حسن، فضلًا عن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا نائبى رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكرى، علاوة على الإستشاريين والفنيين من الوزارة والشركة 

 

 وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه بناءًا على ما تم فى لقاؤه مع وزير الإسكان سيقوم الوفد بالتدخل العلمى والهندسى والفنى للقضاء على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب بشكل كامل، ولن يتم مغادرة المحافظة لأعضاء الوفد إلا فور الإنتهاء من تحقيق هذا الهدف لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين فى المناطق المتضررة 

 

 لافتًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل اللجنة الفنية التى تم تشكليها برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات، ويتم أيضًا الدفع بسيارات المياه لمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لتلبية إحتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس ممدوح رسلان حي اللوتس شريف الشربيني لمجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحي

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