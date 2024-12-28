رئيس الوزراء يصل إلى المحلة الكبرى لتفقد مصانع الغزل والنسيج



وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، يرافقة عدد من الوزراء، إلى شركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

رافق رئيس الوزراء كلا من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال، اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت عدد من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.