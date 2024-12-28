مصرع ربة منزل وأبنائها الخمسة في حادث تسرب غاز بالفيوم

شهد مركز سنورس بمحافظة الفيوم مأساة إنسانية، حيث لقيت ربة منزل وأبناؤها الخمسة مصرعهم نتيجة استنشاقهم غازًا متسربًا من منزلهم.

كانت قوات الأمن وسيارات الإسعاف قد هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا من الأهالي، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة من سكان المنطقة بالعثور على 6 جثث داخل منزل العائلة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز المتسرب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثامين وتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع التأكد من عدم وجود شبهة جنائية. كما أمرت النيابة بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري عن ملابسات الحادث.

يأتي هذا الحادث كجرس إنذار حول أهمية توخي الحذر في التعامل مع الأجهزة المنزلية والتأكد من سلامتها لتجنب مثل هذه الكوارث.