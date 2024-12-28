للأسبوع الثاني على التوالى.. إقامة سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إقامة «سوق اليوم الواحد»، بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للأسبوع الثاني على التوالي، لعرض السلع بالأسعار المخفضة، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية، ومديرية التموين والتجارية الداخلية، لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 %، وذلك طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة،وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

جدير بالذكر، أن محافظ الشرقية قام بافتتاح «سوق اليوم الواحد» بمدينة الصيادين بالزقازيق الإسبوع الماضي، والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة مطاحن شرق الدلتا، وشركة مضارب دمياط وبلقاس، وتجار الجملة، وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان، وعسل النحل والحلويات، واللحوم والخضروات والفواكه، والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30 %،لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لسد إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.