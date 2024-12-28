مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية حول انتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.
وأكد المصدر الأمني أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذي قام باختلاق الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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