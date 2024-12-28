تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

حوادث
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غلق

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وكانت الأجهزة الأمنية، تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 152 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
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