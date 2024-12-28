ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد


شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه.

حوادث الفجر أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاقتصاد القومي

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية حول انتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص

تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بالمحافظات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط نحو 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا