ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

حوادث
دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها نحو 4 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.
 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حوادث الفجر إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الاسعار

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في حملات حماية المستهلك.. ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار
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