ضبط 14 شركة سياحة دون ترخيص تخصصوا بالنصب والاحتيال على المواطنين

حوادث
النصب على المواطنين
النصب على المواطنين

  تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 14 شركة سياحة و3 مكاتب دون ترخيص لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أكدت قيام (14 شركة سياحة و3 مكاتب دون ترخيص بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية -  دفاتر إيصالات استلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم  - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي).

حوادث الفجر استيلاء علي مبالغ مالية أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية حول انتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص

تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بالمحافظات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط نحو 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا