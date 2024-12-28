جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي و39 قضية في مجال الأمن العام و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما تم تنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2710 قضايا مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حوادث الفجر الإجراءات القانونية التهرب الجمركي الهجرة الإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية

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