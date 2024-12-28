لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم



شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1585 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 459 قضية وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 142 قضية.