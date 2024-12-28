سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت، ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة فى البنك، يشهد سوق الصرف في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث يتابع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

يتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها

الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.

وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.