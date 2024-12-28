ضبط نحو 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط نحو 37 ألفا و84 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 23 ألفا و788 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و538 مخالفة السير دون ترخيص و9 مخالفات موقف عشوائي و1178 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة دراجة نارية و9 مخالفات لشروط التراخيص.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

حوادث الفجر أثناء القيادة أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور الحملات الإنضباط المروري

مواد متعلقة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط

6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 152 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

في حملات حماية المستهلك.. ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار

غلق 30 يومًا.. لتنفيذ أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية بمحور محمد على فهمى

ضبط أحد الأشخاص بتقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين

مليون ونص قطعة.. ضبط عامل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا