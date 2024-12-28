الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بالمحافظات للتوعية بمخاطر المخدرات

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها.
 

كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاجهزة الامن

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