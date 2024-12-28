حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
ففي أسوان تم ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7،1 كجم لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية كما تم ضبط (4) قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ (815) حكما قضائيا متنوعا.
وفي دمياط تم ضبط (7) قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (7،5 كجم لمخدر الحشيش – 11 كجما لمخدر البانجو– 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لــ 5 منهم معلومات جنائية").. وضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن (3 فرد محلي- عدد من الطلقات).

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