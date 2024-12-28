بمتابعة رئيس المنطقة الأزهرية..انضباط وهدوء بامتحانات النقل الإعدادي والابتدائي بمطروح

سادت حالة من الانضباط والهدوء بلجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، بمطلع أسبوعها الثاني بلجان معاهد منطقة مطروح الأزهرية، دون رصد شكاوي.

وواصل فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ جولاته التفقدية لمتابعة سير اللجان الامتحاني صباح، اليوم السبت، من داخل لجان مجمع عمر بن عبد العزيز، التابع لإدارة مطروح التعليمية، للإطمئنان علي مدي انتظام العمل والالتزام بالتعليمات.

وحرص فضيلته على التساؤل مع الطلاب حول محتوي الأسئلة، كما شدد على منع الغش نهائيًا، مشددا بضبط اللجان، ومتابعة مدى تأمين اللجان من الداخل والخارج، وسير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين العموم وموجهي الإدارات بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

وبنهاية الجولة أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات النقل الأزهري، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.