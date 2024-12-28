نائب محافظ الأقصر يبحث توصيات مؤتمر الشباب..صور

استقبل الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الاقصر الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ( سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.



تناول اللقاء بحث آلية تنفيذ مكتسبات مؤتمر شباب الأقصر والذي أكد خلاله الدكتور مصطفى زمزم على تقديم كافة الدعم اللازم لشباب محافظة الأقصر من خلال مؤسسة صناع الخير، كما أكد على تقديم منح لشباب الجامعات للدراسة والبحث العلمي في مجالات مختلفة، مبديا رغبة المؤسسة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية للتنسيق والشراكة مع وحدات السكان بكل المحافظات.



وخلال حواره في الجلسة الاولى للمؤتمر اعلن زمزم عن البدء في دراسة تنفيذ مركز استدامة متكامل في محافظة الاقصر يخدم كل فئات المجتمع الأقصري والعاملين بالحرف اليدوية والصناعات التراثية، وهذا ما اكد عليه خلال اجتماعه والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وخلال الاجتماع أكد وفد بنك مصر على تقديم البنك الدعم الكامل لكل المبادرات والأنشطة الحقيقية التي تدعم الاستدامة في المحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور هشام أبو زيد بالضيوف وأثنى على جهودهم فى خدمة أبناء محافظة الأقصر وتدريبهم وتوظيفهم، مشيرا إلى أن توجهات المحافظة تعنى في المقام الأول بوصول الخدمات لكل مواطن حتى مستوى القرية والنجع.

حضر اللقاء رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر والدكتور احمد عادل رئيس تطوير الاعمال بقطاع الشمول المالي ببنك مصر والدكتور احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان بالاقصر وسيد مرعي مدير منطقة الاقصر بنك مصر .