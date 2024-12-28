أب وأولاده ينهون حياة شاب في نبروه بالدقهلية

شهدت مدينة نبروه بالدقهلية، مصرع شاب متأثرا بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، وذلك جراء تعدي آخرين عليه بالضرب بسلاح أبيض، بمدينة نبروه، في محافظة الدقهلية، بسبب الخلاف على شراء كلب، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفى متأثرا بجراحه.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد إ.ال.، 25 سنة، تاجر مواشي، مصابًا بطعنات متفرقة في البطن والصدر ادعاء تعد من آخرين وتوفى بعد ساعة من دخوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقل فريق من وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدى كل من: "فتحى ط.ب" وأولاده" عمر، خالد، طلعت" بسلاح أبيض، وإصابته بعدة طعنات بالبطن والصدر، وذلك بسبب الخلاف على شراء كلب.

تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة