أسعار البقوليات اليوم السبت 28-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

أسعار البقوليات اليوم السبت 28 اسعار البقوليات اليوم البقوليات اليوم أسعار البقوليات اليوم السبت 2 الفاصوليا البيضاء بجميع منافذ المحافظة سعر البقوليات اليوم مراكز محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أب وأولاده ينهون حياة شاب في نبروه بالدقهلية

محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن جلسرين وتبغ وتحرير 237 محضر في حملات تموينية

تفاصيل جولة مفاجأة لرئيس مركز أجا على الوحدة المحلية بصهرجت في الدقهلية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا