الإمبراطور الأبيض.. الصين تكشف عن مقاتلة شبحية متطورة من الجيل السادس

في خطوة جديدة نحو تعزيز قوتها العسكرية الجوية، كشفت الصين عن مقاتلة شبحية متطورة من الجيل السادس، أطلقت عليها اسم "بايدي" أو "الإمبراطور الأبيض"، وذلك في معرض تشوهاي الجوي الأخير.

وقد لفتت هذه الطائرة أنظار الخبراء العسكريين حول العالم بفضل تصميمها الثوري والتقنيات المتقدمة التي تضمها، والتي تعكس طموحات الصين الكبيرة في مجال التفوق التكنولوجي في صناعة الطائرات الحربية.

حيث تعد "بايدي" أول مقاتلة صينية من الجيل السادس تتمكن من إتمام رحلتها التجريبية بنجاح. ومن اللافت أن الطائرة الجديدة، التي ظهرت بجانب طائرة الجيل الخامس الصينية "جاي - 20"، تتفرد بعدد من الخصائص المميزة التي جعلتها تظهر كإضافة نوعية للقوات الجوية الصينية.

مواصفات مبتكرة وأداء استثنائي

تتميز مقاتلة "بايدي" بتصميم مبتكر يتضمن ثلاثة محركات: محرك أمامي، وآخران أسفل الطائرة. هذا التصميم يمنح الطائرة قدرة استثنائية على المناورة والتحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، بفضل الشكل الانسيابي الفريد.

كما أن "بايدي" تعتمد على تصميم جناح طائر مع رفارف منقسمة تمتد إلى أطراف الجناح، مما يعزز قدرتها على التعامل مع كافة أنواع التحديات الجوية.

من أبرز السمات التي جعلت هذه الطائرة محط اهتمام عالمي هي تقنيات التخفي المتقدمة التي تتمتع بها.

وبفضل هذه القدرة، سيكون من الصعب اكتشاف الطائرة بواسطة رادارات العدو، ما يزيد من فعاليتها في العمليات الحربية.

الذكاء الاصطناعي

تكمن إحدى أبرز مفاجآت "بايدي" في دمجها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح الطائرة قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، وبالتالي تحسين عملية اتخاذ القرارات والمناورات في مواقف القتال المعقدة.

هذه التقنية تضمن أيضًا تنسيقًا مثاليًا بين الطائرة والطائرات المسيرة، ما يساهم في تعزيز العمليات العسكرية المتكاملة.

تصميم فريد من نوعه للمستقبل العسكري

تم تصميم "بايدي" بحيث لا تحتوي على ذيل، وهو ما يعزز من قدرتها على التخفي والحد من رصدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

كما تمت إضافة أجنحة على شكل ماسة، بالإضافة إلى حجرة أسلحة داخلية كبيرة، تمكنها من حمل المزيد من الذخائر المتقدمة، هذا التصميم يساهم في توفير أقصى درجات السرية والفعالية في المعركة، حيث أن الأسلحة مخفية داخل هيكل الطائرة.

وإلى جانب قدراتها التقنية العالية، فقد صُممت الطائرة لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط على أنواع مختلفة من المدرجات، بما في ذلك تلك غير المجهزة تجهيزًا خاصًا.

منافسة للطائرات الغربية المتقدمة

تسعى الصين من خلال تطوير "بايدي" إلى منافسة الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة، مثل طائرات "إف - 22 رابتور" و"إف - 35" في مجال التفوق الجوي.

ويتوقع أن تُحدث هذه المقاتلة الجديدة تحولًا في موازين القوى الجوية في المنطقة، إضافة إلى ما تحمله من مزايا لوجستية وقتالية قد تمنح الصين اليد العليا في أي صراع مستقبلي.

وبينما تظل بعض تفاصيل "بايدي" سرية، فإن ظهور هذه الطائرة في معرض تشوهاي الجوي والتكهنات التي أثيرت حول قدراتها المستقبلية قد أسهمت في زيادة اهتمام العالم بالقوة العسكرية الصينية المتنامية، وما قد تحققه في المستقبل من إنجازات في مجال الطائرات الحربية المتقدمة.