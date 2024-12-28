تفاصيل زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، ضمن فعّاليات زيارتهم للجامعة، لحضور اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وبحضور،الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة مركز ذوى الإعاقة، والدكتورة أمنية عبدالقادر مديرة المركز



وضمّ وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وشيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية.

وأكد الدكتور المنشاوي على إن جامعة أسيوط لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق مبدأ دمج الطلاب في المجتمع الجامعي، وذلك بتوفير كافة سبل الدعم لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، في تحقيق جميع أهدافه، والتي تضم متابعة مستوى التحصيل الدراسي لهم، وتوفير الوسائل التعليمية التي تحفزهم على التفوق، ودعمهم رياضيًا، وثقافيًا، وفنيًا، واجتماعيًا، وتكنولوجيًا؛ بالتنسيق، والمتابعة مع المراكز، والوحدات، والإدارات المختلفة داخل الجامعة، وخارجها.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ تستهدف التعرف على الخدمات التعليمية، والأنشطة الطلابية المميزة لذوي الإعاقة؛ لضمان تحقيق مبدأ الإستقلالية، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى، والطلاب؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة، وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى إن الزيارة تضمنت لقاءً بالطلاب، والطالبات من ذوي الهمم، عبروا خلالها عن أنفسهم، وعن آرائهم في الخدمات التي يقدمها المركز، ومدى إفادتهم منها طوال دراستهم الجامعية، كما تفقد الوفد- أيضًا- معمل الحاسب الآلي، والمكتبة الثقافية، وغرفة الطباعة بطريقة برايل، وبعض وسائل الترفيه، والرياضة، والجوائز، والميداليات التي حصل عليها طلاب المركز في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية.

وفي سياقٍ متصل، أثنى الوفد؛ علي الجهود المبذولة من قِبل إدارة جامعة أسيوط؛ لتفعيل دور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتقديم خدمات، وبرامج متكاملة؛ تساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع أقرانهم.

شهدت الزيارة حضور؛ المهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والدكتور جمال الصاوى المدير الإداري للمركز، وريهام الحفناوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الزيارة، وعددٍ من العاملين بالمركز، والطلاب ذوي الهمم.