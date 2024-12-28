وكيل تعليم سوهاج يجتمع بمديري مدارس التعليم الفنى استعدادا لامتحانات نصف العام

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة لمختلف مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة وذلك فى إطار خطه الدوله والوزارة لتطوير منظومه التعليم الفنى التى تهدف إلى التحول نحو تعليم أفضل يلبى احتياجات سوق العمل طبقا لمعايير الجوده العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى ووكلاء المدارس الفنية على مستوى المحافظة بمدرسة سوهاج الثانويه التجاريه بنات بحضور أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى ومديرى إدارات التعليم الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى بالمديرية لمناقشة الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، وجه خلالها وكيل الوزارة على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف العاملين بالمدارس لتنفيذ كافه القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لسير أعمال الامتحانات بهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزه للطلاب تمكنهم من تحقيق التفوق الدراسي علميا وعمليا طبقا للمناهج الدراسيه المبنيه على الجدرات المهنية المطلوبة فى سوق العمل ووجه بضرورة اتخاذ كافه الإجراءات التى تضمن الحفاظ وعلى سريه الامتحانات، كما شدد على أهمية تطوير خطوط الانتاج الخاصة بالمدارس الفنية لتعظيم مشروع رأس المال.

وطالب بضرورة التفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، كما ووجه بسرعه وضع خطه عمل للتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتوقيع برتوكولات تعاون لتنفيذ وتصنيع اى منتجات داخل المدارس الفنية بأعلى جودة وأقل سعر وفق القواعد واللوائح الوزارية المنظمة لمشروع رأس المال بمدارس التعليم الفنى كما طالب بضرورة التوسع فى إنشاء وزياده عدد المعارض الخاصة بمنتجات المدارس الفنية على مستوى المحافظة