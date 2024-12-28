وكيل تعليم سوهاج يجتمع بمديري مدارس التعليم الفنى استعدادا لامتحانات نصف العام

محافظات
وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تقديم  كافه أوجه الدعم والمساندة لمختلف مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة وذلك  فى إطار خطه الدوله والوزارة  لتطوير منظومه التعليم الفنى التى تهدف  إلى التحول  نحو تعليم  أفضل يلبى احتياجات سوق العمل طبقا لمعايير الجوده  العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى ووكلاء المدارس الفنية على مستوى المحافظة بمدرسة سوهاج الثانويه التجاريه بنات بحضور أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى ومديرى إدارات التعليم الزراعى  والصناعى والتجارى والفندقى بالمديرية لمناقشة  الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، وجه خلالها وكيل الوزارة على ضرورة  التكامل والتعاون بين مختلف العاملين بالمدارس لتنفيذ  كافه القرارات واللوائح الوزارية المنظمة  لسير أعمال الامتحانات بهدف  توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزه للطلاب تمكنهم من تحقيق التفوق الدراسي علميا وعمليا طبقا للمناهج الدراسيه المبنيه على  الجدرات المهنية المطلوبة فى سوق العمل ووجه  بضرورة اتخاذ كافه الإجراءات التى تضمن الحفاظ وعلى سريه الامتحانات، كما  شدد على أهمية تطوير خطوط الانتاج الخاصة بالمدارس الفنية لتعظيم  مشروع رأس المال.

وطالب بضرورة التفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، كما ووجه بسرعه وضع خطه عمل للتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتوقيع برتوكولات تعاون لتنفيذ وتصنيع اى منتجات  داخل المدارس الفنية بأعلى جودة وأقل سعر وفق القواعد واللوائح الوزارية المنظمة لمشروع رأس المال بمدارس التعليم الفنى كما طالب بضرورة التوسع فى إنشاء وزياده  عدد المعارض الخاصة بمنتجات المدارس الفنية على مستوى المحافظة

سوهاج تعليم سوهاج محافظة سوهاج اجتماع

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يشاركان بزراعة 60 شجرة مثمرة

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يتفقدان مركز خدمة ذوي الإعاقة

أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

بخصم 20%.. تفاصيل ضبط طالب بكلية تجارة ينتحل صفة طبيب جلديه بمركز جرجا بسوهاج

العبث القاتل.. مصرع طفلة 5 سنوات بطلق ناري بالخطأ بمركز البلينا بسوهاج

السيطرة مشاجرة بين أبناء عمومة سبب خلافات على الجيرة بسوهاج

وكيل «العمل» بسوهاج: عقد ندوة لتوعية الشباب بمواجهة الشائعات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)