موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الحالي 2024.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 وذلك لمعرفة التوقيت المحدد من قبل مجلس الوزراء لتلك العطلة التي ينتظرها المصريين.

ما موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025؟

وللإجابة عن سؤال ما موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025؟، فتعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي أول إجازة رسمية لعام 2025 الجديد، ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير المقبل.

وينتظر الموظفين والعاملين بكافة قطاعات الدولة، قرار مجلس الوزراء بموعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، هل سيأخذ الموظفين إجازة يوم الثلاثاء في موعدها أم سيتم تأجيلها ليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.





الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

أما بالنسبة لمواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025، فهي كما يلي: