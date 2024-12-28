تشييع جثامين 3 طلاب ثانوى ضحايا حادث تصادم دراجتين بخارتين ببني سويف

محافظات
تشييع جثامين 3 طلاب
تشييع جثامين 3 طلاب ببني سويف

شيع أهالى قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، جثامين 3 طلاب ثانوي، ضحايا حادث تصادم دراجتين بخارتين بطريق المماليك سدمنت الجبل، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى القرية. 

 

وأدى أهالى قرية سدمنت الجبل، صلاة الجنازة على جثامين الطلاب الثلاثة، بمسجد القرية، عقب الانتهاء من إجراءات الدفن والتصاريح الخاصة، واستلام الجثث من داخل مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصى ببنى سويف.

 

وتعود تفاصيل الواقعة حينما استقبلت مستشفى اهناسيا التخصصى ببنى سويف، جثامين 3 طلاب بالصف الأول الثانوي، وإصابة 2 آخرين في حالة خطرة، إثر حادث سير، وقع مساء الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك  سدمنت الجبل" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة أثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

و تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: أحمد شعبان الجميل (18 عامًا) ويوسف أحمد شعبان العجماوي (15 عامًا) وجاسر محمد شافعي (17 عامًا)، كما أصيب بالحادث ماهر أسامة رمضان (15 عامًا) وحمادة محمد عبد الفتاح (15 عامًا) حالتهما خطرة، جميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي ويقيمون قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وجار متابعة الحالة الصحية للطالبين الآخرين بداخل العناية المركزة بمستشفى اهناسيا التخصصى.

 

مصرع 3 طلاب ثانوي وإصابة أثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تحرير 17 محضر في حملة تموينية مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

دون اصابات.. السيطرة على حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف

ضبط عاملا حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة والاتجار بها في بني سويف

إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف

الخدمة الاجتماعية بطلًا لكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم

وفاة شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة بأحد أعمدة إنارة كورنيش بني سويف

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببني سويف

مواد متعلقة

مصرع 3 طلاب ثانوي وإصابة أثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تحرير 17 محضر في حملة تموينية مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

دون اصابات.. السيطرة على حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف

ضبط عاملا حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة والاتجار بها في بني سويف

إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)