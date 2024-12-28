توقيع الكشف والفحوصات على 750 حالة في قافلة طبية لمرضى العيون ببني سويف

نظم نادي الشبان المسلمين ببني سويف، اليوم السبت، قافلة طبية استهدفت مرضى العيون، تحت عنوان «سلامة عيونك» ووقعت الكشف والفحوصات الطبية على أكثر من 750 حالة من ابناء مدينة بني سويف.

وقال الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، إنه تم تنظيم قافلة طبية بمقر النادي، استهدفت مرضى العيون، من ابناء مدينة بني سويف، ضمن مشاركة النادي بالمبادرة الرئاسية «بداية» وبالتعاون مع مستشفى دار العيون وجمعية الشبان.

واضاف رئيس نادي الشبان المسلمين ببني سويف، ان القافلة تضمنت كشف العيون لجميع الأعمار وفحص قاع العين وقياس النظر وقياس ضغط العين وكشف نظارة مجانًا لجميع الأعمار، لأكثر من 750 حالة.

واشار «عثمان» إلى أن القافلة الطبية لمرضى العيون تأتي في إطار إستمرار الدور المجتمعي لدعم ورعاية الفئات الاولى بالرعاية، وإستكمالًا للأنشطة الإجتماعية التي يتم تنفيذها، والتي من بينها: توزيع بطاطين والالحفة وكارتين المواد غذائية ومائدة الإفطار خلال شهر رمضان من كل عام.