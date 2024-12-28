التحقيق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا علي ابنة زوجته في الصف

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل المتهم بالاعتداء جنسيًا علي ابنة زوجته داخل منزلهم في الصف

تعدى عليها جنسيا

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم زوجها "عامل" بالتعدي علي ابنتها من طليقها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وأفادت المبلغة بأن نجلتها انتقلت للعيش معها عقب انفصالها عن والدها وزواجها من اخر، وفؤجئت بإبنتها تخبرها بقيام زوجها الجديد بالتعدي عليها جنسيًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم

التعدي عليها جنسيا الاعتداء جنسيا مركز شرطة الصف معاشرة الأزواج مديرية أمن الجيزة

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