استمرار حبس طالبين لاتهامهم بسرقة 3 أجهزة لاب توب في أكتوبر

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة أكتوبر، استمرار حبس طالبين لاتهامهم بسرقة 3 أجهزة لاب توب في أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالبين لاتهامهم بسرقة 3 أجهزة لاب توب في أكتوبر

ضبط طالبين

ورد بلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد تعرض مدرسة للسرقة، وتوصلت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم، إلى أن طالبين تم تحديد هويتهما وراء سرقة 3 أجهزة لاب توب.

تم ضبط الطالبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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