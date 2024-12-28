تأجيل دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة لـ 19 يناير

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قررت محكمة الإفلاس بالإقتصادية اليوم السبت، تأجيل الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من شركات التصنيع الدوائي برقم 26 لسنة 2024 لشهر افلاس الشركة المتحدة للصيادلة لجلسة 19 يناير المقبل. 

جاء في صحيفة الدعوى أنه وفق القانون يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية  وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة  وإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.


وطالبت الدعوى  بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتًا للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس ادارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة  من اصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام اموال الشركة المفلسة وادارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفية يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم امام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة واعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة شركة المتحدة للصيادلة  ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات. 

الدكتور هاني سامح المحامي الدكتور هانى سامح الشركة المتحدة للصيادلة بورصة المصرية هيئة الدواء المصرية شركة المتحدة للصيادلة وزارة الصحة يناير المقبل ووزارة الصحة

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