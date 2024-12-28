محافظ الدقهلية في جولة تفقدية: سرعة الانتهاء من التطوير الجاري بسوق الخضراوات بالشيخ حسانين

محافظات
محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم محافظ الدقهلية في جولة تفقدية سرعة الانتهاء من التطوير الجاري بسوق الخضراوات بالشيخ حسانين عدد من شوارع مركز ومدينة المنصورة، ومدينة دكرنس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود اشغالات، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

وتفقد "مرزوق " سوق الخضراوات بالشيخ حسانين من شارع بورسعيد بالمنصورة، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إزالة السوق والانتهاء من أعمال التطوير الجارية وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه باعادة تصميم الأكشاك الكائنة هناك بمقاسات موحدة وبصورة حضارية، وتفقد مساكن الجلاء وطلب عمل مقايسة لإقامة سور حولها للحفاظ عليها، ورفع التراكمات في محيطها، وسرعة الانتهاء من تشغيل المصاعد بالمساكن، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال حمام السباحة بشارع الجلاء.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من قرى مركز المنصورة للتعرف على مستوى النظافة ففي قريتي شها وسلامون القماش وجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة باستمرار أعمال معدات النظافة في القريتين ورفع التجمعات أمام وحول الكوبري فيهما يوميا، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على العمل على تلبية مطالبهم الجميع.

في السياق نفسه تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة دكرنس للوقوف على مستوى تنفيذ الخدمات ومعدل الانتهاء من طلبات التصالح ومستوى النظافة، وشدد على رئيس المدينة بسرعة تحقيق المعدل المطلوب في إنهاء ملفات التصالح والرد على شكاوي المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل معهم، وتفقد عدد من منافذ ومحلات بيع الخضروات والفاكهة هناك وأكد على سرعة تركيب شاشات لعرض السلع والأسعار على مدار اليوم.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع، جيهان والجمهورية، والمشاية، ومحطة القطار، وعبد السلام عارف بمدينة المنصورة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى،وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

استمرار الحملات الأشغال أعمال التطوير اشغالات التعامل الانضباط الإشغالات التعامل معه الخضروات والفاكهة الخضراوات الخدمات المقدمة الحفاظ على الحملات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المركز التكنولوجي المظهر الجمالي بيع الخضروات والفاكهة تعرف على جولة محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة طارق مرزوق محافظ الدقهلية طلبات التصالح طارق مرزوق شكاوى المواطنين شارع بورسعيد في جولة تفقدية متابعة حالة النظافة

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم السبت 28-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار التوابل اليوم السبت 28-12 -2024 في محافظة الدقهلية

اسعار السمك اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 28-12-2024 في محافظة الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

أب وأولاده ينهون حياة شاب في نبروه بالدقهلية

مرور مفاجئ يكشف غلق وحدة صحية في شربين بالدقهلية

محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن جلسرين وتبغ وتحرير 237 محضر في حملات تموينية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)