لبحث انقطاع المياه بأسوان.. المحافظ يلتقى بنائب وزير الإسكان بمكتبه

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لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بنائب وزير الإسكان

 عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا مع وفد من وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحاف، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 

 

 وخلال اللقاء الذى شهد إستعراض الوضع العام لمشكلة ضعف وإنقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات، والحلول العاجلة والناجزة والجذرية للتغلب عليها بشكل كامل 

 

 أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه بناءًا على التنسيق مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم التدخل الفورى من كافة الأجهزة المختصة بالوزارة والشركة القابضة للتعامل مع المشكلة من أرض الواقع لسرعة نهوها خلال الساعات القادمة، ليتم عودة إنتظام مياه الشرب لكافة المناطق المتضررة على الوجه الأكمل 

 

 لافتًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم إقتحام مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة بشكل علمى ومدروس من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة وشركاء التنمية لإعتماد ما سيتم الإتفاق عليه بعد عرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء لإضافة مشروعات جديدة ضمن منظومة المياه لتحسين الخدمة داخل مدينة أسوان.

أجتماعا موسعا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رئيس مجلس الوزراء ضعف وانقطاع المياه مشروعات جديدة وزارة الإسكان

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