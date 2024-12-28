للمرة الرابعة كوكيلاً للعروس

محافظ المنوفية يشهد مراسم عقد قران عروسان أيتام ويعدهم بمشاركتهم حفل الزفاف

محافظات
جانب من عقد القران
جانب من عقد القران

 شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمرة الرابعة كوكيلًا للعروس، مراسم عقد قران عروسان أيتام من دور رعاية بنات سرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة ومؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف، وذلك عقب دعوتهم له لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، يأتي هذا  في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
حضر مراسم عقد القران، محمد موسي نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد،  الاستاذ محمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي، المهندس أشرف صليحة رجل الأعمال، هانم السروي رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية، الاستاذ نبيل جعفر مدير عام الجمعية، وعدد من مسؤولي الجمعية.
حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم دعم مالي ووعدهم بحضور حفل الزفاف، مشيرًا إلى أنه تم توفير 7 أجهزة كهربائية للعروسين ( غسالة، ثلاجة، بوتجاز، سخان، مروحة، خلاط، مكواة ) وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة دعمًا لهم في بناء حياة أسرية جديدة، لافتًا أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تقديم دعم مالي للعروسة لاستكمال مستلزمات الزوجية.
ومن جانبهم قدم العروسين الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.
هذا وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة.

ابراهيم ابو ليمون توجيهات القيادة السياسية مؤسسة حياة كريم مؤسسة حياة كريمة

مواد متعلقة

انقطاع واير معدية محملة بالأشخاص وسيارات خضار بالمنوفية والإنقاذ النهري يتدخل

ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود بالمنوفية

السيطرة على حريق بقطعه ارض بالمنوفية

جامعة مدينة السادات تتقدم 7 مراكز عن العام السابق في ثاني نسخ التصنيف العربي للجامعات 2024

"مواقع التواصل وتأثيرها علي العلاقات الاجتماعية لدى الشباب" فى ندوة بالمنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مبنى مستشفى الرمد الجديد بشبين الكوم

ضبط عامل استولى على نصف مليون جنية من مصنع بالمنوفية

محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي بشبين الكوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)