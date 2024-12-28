ختام فعاليات القافله المائيه بقرية الراهب ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة "

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن انتهاء فعاليات القافلة المائية التي نفذتها إدارة التوعية بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم والتي استمرت على مدار يومين متتاليين ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.

وأشار، تضمنت القافلة ندوات توعية، ورش سباكة خفيفة، تطهير لشبكة الصرف الصحي، رفع عينات مياه، خدمة العملاء والتحصيل بهدف رفع الوعي المائي لدي سكان القرية بقضايا المياه وضرورة الحفاظ عليها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وبمشاركة القطاع التجاري ( خدمه العملاء - الإيرادات ) وقطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة.

وأضاف، تضمنت فاعليات الحملة تنفيذ حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التعامل الجيد مع مياه الشرب وعدم إهدارها بالإضافة إلي سحب عينات مياه بشكل عشوائي من منازل الأهالي بواسطه قطاع المعامل وتحليلها مبدأيًا لطمأنة المواطنين وتعزيز ثقتهم في مياه الشرب المنزلية والبُعد عن الفلاتر والمحطات الأهلية.

وذكر، تم تنفيذ عدد من ورش تعليم السباكة للمترددين على القافلة لتعليمهم طرق الصيانة المنزلية للأدوات الصحية بالمنازل والتي من كونها تساعد على ترشيد إستهلاك المياه

وعمل ندوات توعيه بالمساجد وتركيب قطع موفرة بدورات المياه وأماكن الوضوء ، والقاء ندوه توعوية للتوعية بأهمية المياه بالوحدة المحلية بقرية مليج.

ونفذ فريق التوعية بالشركة حملات توعية بمدارس عبدالفتاح فرج الاعدادية، مدرسه الراهب الابتدائية بنات تمثلت في تنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال وندوات توعية وورش سباكة خفيفة

وشهدت فاعليات القافلة التواصل مع العديد من العملاء ممن لديهم مشكلات تتعلق بفواتير المياه والرد على إستفساراتهم والمساعدة فى حلها من خلال سيارة خدمة العملاء المتنقلة للوصول إلى رضاء العميل والقدرة على التواصل معهم وفتح قنوات جديدة للإتصال بالجمهور.

وأكد رئيس الشركة، أن الهدف من القوافل المائية هو تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة، والتركيز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.

#إعلام_مياة_المنوفية #شركة_مياه_الشرب_والصرف_الصحي_بالمنوفية #كل_نقطه_بتفرق

#توعية_مياة_المنوفية