هل سيكون بارد؟.. طقس رأس السنة 2025

طقس رأس السنة 2025 يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الحالي 2024.

طقس رأس السنة 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن طقس رأس السنة 2025 وذلك لمعرفة طبيعة الأحوال الجوية التي تنتظر المواطنين في نهاية العام ومدى تأثيرها على الاحتفالات.

حالة طقس ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2024

وقالت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، إن حالة طقس ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2024 سيكون هناك أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بالإضافة إلي نشاط رياح على كافة الانحاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس 1 يناير 2025 بنشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل يسودها انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات مئوية ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الانحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء يصل لحد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد موجة برد خلال الفترة الحالية، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية لما تسجله في هذا الوقت في كل عام.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات تليفزيونية، أن نشاط الرياح والكتل الهوائية التي تكون فيها نسب الرطوبة منخفضة، يعملان على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وهذا ما تشهده حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مُضيفة أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة نهارًا وليلًا بسبب تأثرنا بالمنخفض الجوي على البحر المتوسط المصحوب بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفض جوي في طبقات الجو العُليا.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة التي تسجلها حالة الطقس خلال الفترة الحالية، أقل من المعدل الطبيعي من درجتين إلى 3 درجات، منوهة إلى أن نشاط الرياح يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل باختلاف شدته من يوم لآخر، وأن متوسط سرعات الرياح خلال اليوم تسجل من 30 إلى 40 كم/س، ولكن هناك احتمالية زيادتها خلال الأيام المقبلة وتحديدًا يوم الاثنين المقبل، إذ من المتوقع أن تزيد وتتجاوز الـ40 كم/س.

ولفتت غانم إلى أن حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل (أول أيام العام الجديد)، ستشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وهدوء في سرعات الرياح، وهذا ما يُساعد على الشعور باستقرار حالة الطقس، كذلك ستسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 19 إلى 20 درجة مئوية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من الوارد أن تشهد حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، فرص سقوط أمطار تمتد إلى بعض المحافظات الداخلية، ولكن بكميات أقل من السواحل، متابعة أن فرص سقوط الأمطار على السواحل مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، ولكن على فترات متقطعة من اليوم.

