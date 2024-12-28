تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجى لإنهاء تراخيص المحال العامة

محافظات
محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وناشد المحافظ أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بالمراكز سرعة تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

3 متوفيين وإصابة 12..ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالمنيا

محافظ المنيا: متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات “حياة كريمة"

محافظ المنيا يشارك في الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين لاستعراض عدد من الملفات المهمة

محافظ المنيا: أسواق جديدة لليوم الواحد بمراكز سمالوط وديرمواس ومغاغة وغرب المنيا

حررت 237 محضرً..استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

إصابة 10 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

شاب يقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في المنيا

محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين