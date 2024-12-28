‏الخارجية الروسية: موسكو ستوسع قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت وزارة ‏الخارجية الروسية، إن موسكو ستوسع قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

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