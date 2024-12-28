هيئة الأنفاق: تقديم وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الخفيف LRT

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، توفير مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الحديثة لخدمة الركاب بشبكة مترو الأنفاق وخط القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وسائل الدفع في شبكة المترو:
تتضمن شبكة خطوط المترو الثلاثة خيارات دفع متعددة لتلبية احتياجات الركاب، وتشمل:

الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة أنواعها.
بطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.
ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM) المتوفرة في عدد من المحطات.
تذاكر الاستخدام الفردي التي تُباع عبر شبابيك التذاكر.
وسائل الدفع في القطار الكهربائي الخفيف (LRT):
تم تجهيز جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف بوسائل دفع ميسّرة تشمل:

الاشتراكات الشهرية.
بطاقات التذاكر اللاتلامسية.
ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM).

يأتي ذلك في إطار دعم التوجه نحو استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، والتي تساهم في الحفاظ على البيئة وتتماشى مع رؤية الدولة لتوفير شبكة نقل متطورة ومتكاملة تخدم جميع المواطنين.

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