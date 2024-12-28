وزارة التضامن الاجتماعي تمدد موعد سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م حتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، لمنح الفائزين بالقرعة من أعضاء الجمعيات الأهلية فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة، إلى جانب تقديم المستندات اللازمة للسفر لأداء مناسك الحج.

وأكد الأستاذ أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم للوزارة والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه بعد هذا الموعد سيتم تصعيد الأسماء الاحتياطية بدلًا من الفائزين الأساسيين الذين لم يستكملوا السداد في الموعد المحدد.

وأوضح عبدالموجود أن الرسوم يمكن سدادها في أي من البنوك الحكومية (بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة) أو من خلال البريد المصري. وأضاف أن أسعار برامج الحج لهذا العام تم اعتمادها على النحو التالي:

المستوى الأول: 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: 268 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: 240 ألف جنيه شامل الوجبات.



وأشار إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أتمت التعاقد مع الجانب السعودي لتوفير أفضل الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء لحجاج المستوى الاقتصادي أو مستوى الخمس نجوم، وذلك وفقًا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية.