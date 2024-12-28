المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في المرج

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة،  عاطل  بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة  تزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج.
 

بدأت احداث القضية عندما تلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام شخص له معلومات جنائية بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واتخذ من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي 10 أكلاشيه بأسماء جهات مختلفة وجهاز لاب توب توكد نشاطه الإجرامى وأوراق وشهادات ومستندات مزورة ومجموعة من الخامات التي تُستخدم فـى التزوير ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تزوير مشدد 10 سنوات المرج جنايات القاهرة

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