وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم ،اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات وذلك لمناقشة أعداد الوفيات بأقسام الحضانات والعناية بالمستشفيات والوقوف على المعوقات وآليات العمل.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على انعقاد لجان الوفيات بالمستشفيات بشكل دورى مرتين كل شهر على أن يتم انعقاد اللجنة المكزية بالمديرية شهريًا مشددًا على ضرورة التسجيل الطبى وإتباع بروتوكولات العلاج المعتمدة فى التعامل مع الحالات.

كما وجه " مدكور " بتوحيد نموذج طبقًا للحالة الطبية وعوامل الخطورة لكل حالة وعلى مسؤولية رئيس الهيئة الطبية ورئيس الفسم المعنى بكل مستشفى.

ولفت وكيل الوزارة إلى عرض الحالات التى تتطلب تخصصات غير موجودة بالمستشفيات على منظومة التشخيص عن بعد مع إرفاق التقارير بتذكرة المريض

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور بسمة شوكت مسؤول حضانات الأطفال ورعايتها والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات علاوة على رؤساء أقسام العنايات والحضانات بمستشفيات منية النصر، دكرنس، بلقاس، السنبلاوين وميت غمر.

